أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 21 اكتوبر 2021

العالم - الصحافة الايرانية

ايران ..

قائد بحرية الجيش يتحدث عن تصنيع غواصات ومدمرات متطورة في إيران .

سياست روز ..

المشاركون في مؤتمر موسكو حول أفغانستان يدعون لتشكيل حكومة شاملة في كابول .

ابرار ..

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن عن قرب قيامه بزيارة أخرى لطهران.

رسالت..

أمين عام مجلس صيانة الدستور .. نرحب بإجراء مباحثات بين إيران والسعودية .

قدس ..

أنباء وتقارير تتحدث عن مخطط لتشكيل شركة أمنية المانية للتدخل عسكريا باليمن .

كيهان ..

الإتحاد الأوروبي يعلن عن مواصلة إغلاق باب العضوية أمام تركيا رغم كل محاولاتها المتشبثة لعقود.

وطن امروز ..

تركيا تخطط لمواصلة إعتداءاتها على الجيران بمصادقة أردوغان على تمديد التدخل العسكري بسوريا والعراق .

خراسان ..

موجة إعتقالات واسعة بجمهورية آذربيجان تطال شخصيات دينية وناشطين سياسييين .

حمايت ..

فصائل المقاومة الفلسطينية تواصل تجاربها الصاروخية لليوم الثالث على التوالي في سواحل غزة .

جوان ..

محافل نيابية أمريكية تتحدث عن ضعف أمريكا مقابل القدرات العسكرية الصينية الهائلة .

اطلاعات ..

مصرع أربعة عشر عسكريا سوريا في تفجير إرهابي إستهدف حافلتهم في دمشق .

ابتكار ..

وزير خارجية حكومة طالبان يؤكد تعهدها بعدم تهديد أي بلد .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في تعليقها (التهديدات الصهيونية المضحكة)...

الكيان الصهيوني صعد من تهديداته ضد ايران والبرنامج النووي الايراني في الايام الاخيرة بشكل لم يسبق له مثيل. التهديدات جاءت على لسان رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت ووزير حرب الكيان ورئيس الاركان ايضا .

"إن الأجدر بهذا الكيان العودة لذاكرته القريبة عندما إنفجر صاروخ سوري قرب مفاعل ديمونا النووي"

ذلك الحادث كشف عن مدى ضعف وهشاشة القدرات العسكرية الصهيونية, كما ان على هذا الكيان العودة لذاكرة هزيمته بالحرب على غزة وكيف امطرته المقاومة الفلسطينية بالاف الصواريخ .

ان تهديدات الكيان الصهيوني لبلادنا اكبر كثيرا من حجمه وقدراته وهو الذي هزم مقابل فصائل المقاومة ويرتعد خوفا من قدرات حزب الله الصاروخية. ان البيت الصهيوني من زجاج تماما ورمي الاخرين بالحجارة قد يكلفه وجوده الغاصب في نهاية المطاف, فاي عدوان على ايران سيواجه ردا مدمرا من بلادنا وجبهة المقاومة .

خراسان ..

حول اجواء المفاوضات الخاصة باحياء الاتفاق النووي كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( هراوات جديدة مطروحة على الطاولة )..

في الوقت الذي يدور الحديث فيه عن احتمال استئناف مفاوضات احياء هذا الاتفاق مع تاكيد ايران على الغاء الحظر والحصول على ضمانات, ..

"هناك اطراف وجهات تتحرك بشكل مكثف لتصعيد الضغوط على إيران طارحة الخيار العسكري على الطاولة"

ویبدوا ان هناک تنسيق بين واشنطن وتل ابيب حيث تتحدث ادارة بايدن عن ضرورة استئناف المفاوضات من جانب وتلوح بتهديدات ضمنية في اطار مقولة تسميها " الخيارات الامريكية البديلة " في حالة فشل المفاوضات من جانب أخر, وكل ذلك في الوقت الذي يرفع فيه الكيان الصهيوني من عقيرته مطلقا تهديدات علنية باستهداف المنشآت النووية الايرانية.

نعم قد يكون هناك تنسيق للادوار بين امريكا وهذا الكيان لتصعيد الضغوط على بلادنا وقد تكون هذه التهديدات التي تفوق حجم وقدرة الكيان الصهيوني مجرد زوبعة في فنجان الا ان ايران تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد تماما في جهوزية كاملة وهي تعرف كيف تتعامل مع اية تهديدات ومغامرات طائشة قد يقدم الصهاينة عليها .

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في تقريرها الذي يتحدث عن ( إعتقال عسكريين سابقين بألمانيا خططوا للتدخل باليمن )..

ازاح القضاء الالماني الستار عن اعتقال عدد من العسكريين السابقين على خلفية تحركهم لتشكيل مجموعة امنية للتدخل في مناطق النزاعات في العالم وخاصة في حرب اليمن. وحسب القضاء الالماني ..

"تحرك هؤلاء العسكريين السابقين إستهدف تشكيل قوات خاصة للتدخل السريع بصورة غير رسمية في حرب اليمن كبداية "

والقوة كان من المقرر ان تضم نحو مئة وخمسين عنصرا وعلى ان يتم استخدام المزيد من المرتزقة المحترفين, وكشف التحقيق بان هؤلاء العسكريين اجروا اتصالات ايضا مع مسؤولين سودانيين لدخول الساحة السودانية ايضا اى جانب القتال باليمن لصالح التحالف السعودي .

سياست روز..

صحيفة سياست روز كتبت عن المؤتمر الخاص بافغانستان الذي استضافته روسيا مؤخرا, في مقالها ( السبيل للوصول للإستقرار )..

دعا مؤتمر موسكو حول افغانستان الى تشكيل حكومة واسعة او شاملة في كابول. والحقيقة هي ان احلال الامن والاستقرار في افغانستان غير ممكن من دون مشاركة جميع اطياف ومكونات الشعب الافغاني في اطار حكومة موسعة .

"إن حركة طالبان عمدت رغم كل وعودها بتشكيل حكومة واسعة التمثيل إلى تشكيل حكومة طالبانية حتى النخاع "

ومثل هذه الخطوة ليست في صالح ايجاد استقرار واقعي بافغانستان في ظل شعور واحساس مكونات واسعة اخرى في المجتمع الافغاني بالتهميش, كما ان عدم تشكيل حكومة واسعة سيحول دون حصول افغانستان على الاعتراف الدولي المنشود والضروري لمساعدة افغانستان لا لصالح تبلور دعم دولي لاعادة بناء هذا البلد .

وطن امروز ..

سلطت صحيفة وطن امروز الضوء على عزم تركيا عى مواصلة تدخلاتها في سوريا والعراق وكتبت في مقالها ( تركيا ومواصلة إعتداءاتها على الجيران )..

صادق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على تمديد اللائحة التي تسمح بالتدخل العسكري التركي في سوريا والعراق وتم تقديمها للبرلمان للمصادقة عليها ايضا ..

"إن هذه اللائحة تبرر كالعادة ضرورة مواصلة التدخل العسكري التركي في البلدان المجاورة بملاحقة الإرهاب"

وبضرورات المحافظة وحدة الاراضي التركية في اشارة الى حزب العمل الكردستاني المناهض لانقرة. ان تمديد هذه اللائحة يعني ان تركيا مصرة على تدخلها العسكري بسوريا واحتلالها لمساحات شاسعة من الاراضي السورية ولاقامتها كانتونات تديرها فصائل وجماعات مسلحة مناهضة لدمشق وذلك تحت اشراف تركي. كما يعني تمديد هذا اللائحة مواصلة القوات التركية لهجماتها في شمال العراق ولاقامتها للمزيد من المعسكرات في العمق العراقي. ان تركيا تنتهك السيادة الوطنية لبلدان جوار وتحتل اراضيها وربما تفكر بتحقيق بعض الاحلام والاطماع ايضا خلف مزاعم مكافحة الارهاب .

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقيرا حول احدث دراسة نشرتها منظمة الامم المتحدة للطفولة " اليونيسيف " عن ( مآسي أطفال اليمن ) جاء فيه ..

"تقول أحدث دراسة لليونيسيف إن عشرة الآف طفل يمني فقدوا حياتهم أو أصيبوا بعاهات بسبب الحرب منذ 2015 "

وحسب اليونيسيف تسببت غارات التحالف السعودي وقصفه المدفعي والالغام التي زرعها الى مصرع واصابة هؤلاء الاطفال منذ بداية شن التحالف السعودي حربه على اليمن .

من جانبه قال المتحدث باسم اليونيسيف "جيمس الدر" بعد قيامه بزيارة تفقدية لليمن ان ثمانين بالمئة من اطفال اليمن يعانون سوء تغذية خطير يصل الى حد المجاعة. وان الحرب السعودية حرمت مليوني طفل يمني من التعليم .