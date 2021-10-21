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تدمير اهداف العدو المفترض بقنابل "ياسين 90" في مناورات القوة الجوية الايرانية

تدمير اهداف العدو المفترض بقنابل
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

شهدت المناورات العاشرة للدفاع الجوي "فدائيو الولاية" للقوة الجوية للجيش الايراني تدمير الاهداف الحيوية للعدو المفترض باستخدام قنابل "ياسين 90" محلية الصنع وبعيدة المدى وكذلك تنفيذ عمليات الاعتراض الجوي بواسطة طائرات القوة الجوية.

العالم - ايران

يتبع

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تدمير اهداف العدو المفترض بقنابل "ياسين 90" في مناورات القوة الجوية الايرانية

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