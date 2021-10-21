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تعزيزات تركية إضافية إلى إدلب وريفها

تعزيزات تركية إضافية إلى إدلب وريفها
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر محلية سورية أن تركيا أدخلت خلال الساعات الأخيرة رتلاً جديداً يضم عشرات الآليات المحملة بالأسلحة والذخائر والمواد اللوجستية لدعم الجماعات المسلحة التي تتبع له في مدينة إدلب وبعض المناطق بريفها.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لوكالة سانا أن القوات التركية أدخلت خلال الساعات الماضية 31 آلية عبر دفعتين بينها شاحنات وآليات عسكرية محملة بمعدات لوجستية وذخائر وأسلحة وكتل إسمنتية عبر قرية كفرلوسين المتاخمة للحدود التركية إلى مرتزقتها في مدينة إدلب وعدة مناطق بريف المحافظة.

ولفتت المصادر إلى أن عدداً من آليات الاحتلال التركي حملت إلى الجماعات المسلحة، أسلحة نوعية بينها قواذف حرارية مضادة للدروع صناعة حلف “الناتو” ومضادات متنوعة للطائرات في محاولة لإعاقة عمليات الجيش العربي السوري لتحرير مدينة إدلب وما تبقى من ريفها من سيطرة التنظيمات المسلحة التابعة لتركيا ولا سيما تنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.

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