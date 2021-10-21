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شراكة مشؤومة بين جعجع والرياض لاشعال حرب اهلية في لبنان

الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

مسيرة سلمية دعا لها حزب الله وحركة أمل للاحتجاج على مسار التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

العالم – انقلاب الصورة

ولبنان بالاشهر الماضية كان يشهد مظاهرات ومسيرات ولم نسمع ان هناك شيء حدث الا ان الخميس الاسود فاجئ الجميع والمتظاهرين السلميين بانتشار قناصة على المباني واطلقوا النار على المسيرة السلمية.

وخرج سمير جعجع في مقابلة تلفزيونية واعترف ان ما حصل هو نصف 7 ايار مسيحي.

كما اعترف استاذ جامعي ومسؤول الاعلام بالقوات اللبنانية ورئيس وشباب من القوات اللبنانية بانهم كانوا مستعدين لهذا النوع من الخيارات.

واكد الاعلام السعودي ضلوعه في مشروع الفتنة والحرب في لبنان من بينهم قناة العربية التي تناست سقوط قتلى وجرحى من صفوف حزب الله وحملتهم مسؤولية ما حدث.

وسمير جعجع مشروعه في لبنان الفتنة والحرب ودخل مع السعوديين في رهان خطير وانتحاري

وقال الصحفي حسن عليق ان "مسيرة سمير جعجع من عام 2017 الى اليوم عندما قرر ان يمشي بمشروع الفتنة الذي قرره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى لبنان عندما قرر خطف سعد الحريري بالرياض واجباره على الاستقالة لجر لبنان الى حرب اهلية وجعجع كان شريك بهذا المشروع ورغم فشل تلك الخطوة لكنه لم يتخلى عن هذا المشروع وهو اداة الفتنة الاساسية في البلد وهذا التحالف يعمل عليه السفارة والمخابرات السعودية في لبنان والامريكيين".

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شراكة مشؤومة بين جعجع والرياض لاشعال حرب اهلية في لبنان