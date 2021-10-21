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وزير الصحة : 76 مليون شخص في ايران تلقّوا لقاح كورونا

وزير الصحة : 76 مليون شخص في ايران تلقّوا لقاح كورونا
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "بهرام عين الهي" : ان ما لايقل عن 76 مليون شخص في ايران، تلقوا الجرعة الاولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لحد الان.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال تصريحات وزير الصحة للصحفیین اليوم الخميس، على هامش مراسم تدشين مستشفى بسعة 272 سريرا في مدينة "تربت حيدرية" (بمحافظة خراسان الروضية – شرق).

واوضح "عين اللهي"، ان من مجموعة 76 مليون شخص، 50 مليونا من الموطنين تلقوا الجرعة الاولى، مقابل 26 مليون اخرين ممن تقلوا الجرعة الثانية للقاح كورونا في البلاد.

وتطلع وزير الصحة الى تطعيم 54 مليون شخص بالجرعة الثانية من اللقاحات، لبلوغ نسبة لـ 80 بالمئة المنشودة في الوقاية امام هذا الفيروس الوبائي في البلاد.

كما نوه بتوفر ما يبلغ 120 مليون جرعة من لقاحات كورونا المستوردة، الى جانب الكمية المناسبة في مجال انتاج اللقاحات المحلية مثل "كوف ايران بركت" و"رازي" و"باستور" و"فخرا" و"سينا جين"؛ والتي من شانها ان تحصين البلاد امام هذا الوباء.

واكد عين اللهي في الوقت نفسه، انه رغم ضرورة التطعيم ضد كورنا، لكن مازال يتعيّن على المواطنين ان يلتزموا بالتعليمات الاحترازية والصحية وقاية لسلامتهم وخاصة في الاماكن المكتضة.

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