ترقب انطلاق مليونية سودانية لدعم تسليم السلطة للمدنيين

العالم – خاص بالعالم

وقال مراسل العالم في الخرطوم، طارق ابو شورة، ان هناك العديد من الاحزاب ستشارك لكن المشارك الاول هو الشارع السوداني.

ويترقب الشعب السوداني بعد ساعات قليلة انطلاق مليونية حشدا لها جيدا على قدر الاعتصامات التي حدث ومازالت في الايام السابقة بقولهم انها محاولة لسرقة الثورة.

وتخلو الشوارع من المارة على غير العادة كانه الهدوء الذي يسبق العاصفة في ذكرى اول ثورة شعبية في السودان.

ويعتبر السودانيين ان هناك تلاعب وسوء ادارة في الحكم ونوايا سيئة لوأد الثورة.

وستشهد كل المناطق السودانية من الخرطوم وبقية الولايات انطلاق هذه المسيرات المليونية السلمية.

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