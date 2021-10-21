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سفير قطر بمصر: نرغب بزيادة الاستثمارات وإزالة أي عقبات

سفير قطر بمصر: نرغب بزيادة الاستثمارات وإزالة أي عقبات
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال سالم بن مبارك آل شافي، سفير قطر بمصر، الأربعاء، إن بلاده :ترغب في زيادة الاستثمارات وإزالة أي عقبات تحول دون ذلك".

العالم - قطر

جاء ذلك خلال لقائه وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، في مقر الوزارة بالقاهرة، وفق ما نقلته سفارة قطر، عبر حسابها الموثق بـ"تويتر".

وبحث اللقاء "واقع الاستثمار بين البلدين والعمل على خلق بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين القطريين، وإزالة المعوقات والصعوبات التي تحول دون ذلك"، وفق المصدر ذاته.

وأكد السفير القطري، أن "مصر تعد شريكاً تجارياً هاماً لقطر (..) ونحن نرغب في زيادة هذه الاستثمارات وإزالة أي عقباتٍ تحول دون ذلك".

ولدى جهاز قطر للاستثمار في مصر، استثمارات تقدر بحوالي 3.317 مليارات دولار، وارتفع عدد الشركات المصرية العاملة بقطر بنسبة 14بالمئة عام 2020 مقارنة بعام2017، وفق المصدر.

وفي سياق متصل، قالت السفارة القطرية، إن السفير سالم بن مبارك آل شافي، بحث الأربعاء، مع وزيرة التعاون الدولي المصري، رانيا المشاط، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وقبل يومين، التقى السفير القطري، وزير القوى العاملة بمصر، محمد سعفان، وبحث تعزيز التعاون في مجال التشغيل.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أوراق اعتماد سالم بن مبارك آل شافي، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى القاهرة، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية، آنذاك.

ويتمتع السفير فوق العادة بصلاحيات قانونية موسعة تشمل توقيع اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها، وهو ما لا يحق للسفير العادي.

ومنذ أن اندلعت الأزمة الخليجية، في يونيو 2017، قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية في طريق عودتها، بعد توقيع "بيان العلا" بالسعودية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي أسدل الستار على الأزمة الخليجية.

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