الافراج عن السائقين الايرانيين المعتقلين في اذربيجان

العالم - ايران

وافاد مراسل "ارنا" في باكو، نقلا عن بيان لهذه اللجنة، ان "جمهورية أذربيجان قامت صباح اليوم الخميس، انطلاقا من المبادئ الانسانية والاحترام المتبادل واسس الجيرة والنوايا الحسنة، بتسيلم المواطنين الايرانيين شهرود نوروزي وجعفر برزكر الى السلطات الايرانية.

واوضح البيان، ان هذا الاجراء ياتي في اطار الاتفاق مع ايران؛ زاعما ان "اعتقال السائقين تم بعد قيامهما بتقديم وثائق مزيفة ذات الصلة بالسلع المحملة عند العبور من حدود اذربيجان".

واضاف البيان، ان السائقين المفرج عنهما، يقومان حاليا بالاجراءات القانونية اللازمة من اجل العودة الى ايران.