الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١
١٠:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الافراج عن السائقين الايرانيين المعتقلين في اذربيجان

الافراج عن السائقين الايرانيين المعتقلين في اذربيجان
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

 اعلنت اللجنة الحكومية بمصلحة الجارك في جمهورية اذربيجان، عن تسليم السائقين الايرانيين اللذين كانا قد اعتقلا في منطقة قره باغ، الى السلطات الايرانية.

العالم - ايران

وافاد مراسل "ارنا" في باكو، نقلا عن بيان لهذه اللجنة، ان "جمهورية أذربيجان قامت صباح اليوم الخميس، انطلاقا من المبادئ الانسانية والاحترام المتبادل واسس الجيرة والنوايا الحسنة، بتسيلم المواطنين الايرانيين شهرود نوروزي وجعفر برزكر الى السلطات الايرانية.

واوضح البيان، ان هذا الاجراء ياتي في اطار الاتفاق مع ايران؛ زاعما ان "اعتقال السائقين تم بعد قيامهما بتقديم وثائق مزيفة ذات الصلة بالسلع المحملة عند العبور من حدود اذربيجان".

واضاف البيان، ان السائقين المفرج عنهما، يقومان حاليا بالاجراءات القانونية اللازمة من اجل العودة الى ايران.

روابط ذات صلة

إلهام علييف.. والإصرار على الكذب

المسلمون الشيعة في جمهورية أذربيجان والبحرين.. والظلم الممنهج

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

آلان عون: رئيس الجمهورية يدرس احتمال رد قانون الإنتخاب وتكتلنا يراجع إمكانية الطعن به

ردا على اتهامات علييف الفارغة ضد ايران.. السفارة الايرانية في يريفان: ايران قدمت آلاف الشهداء في طريق مكافحة المخدرات

بري يؤكد حصول لبنان على استثناءات من قانون قيصر

مسيّرة تركية تستهدف مسؤولا في "الإدارة الذاتية" شمال سوريا

صنعاء: لا حل سياسياً في اليمن من دون تحييد التدخل الخارجي

الافراج عن السائقين الايرانيين المعتقلين في اذربيجان