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آلان عون: رئيس الجمهورية يدرس احتمال رد قانون الإنتخاب وتكتلنا يراجع إمكانية الطعن به

آلان عون: رئيس الجمهورية يدرس احتمال رد قانون الإنتخاب وتكتلنا يراجع إمكانية الطعن به
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال عضو تكتل لبنان القوي آلان عون ان رئيس الجمهورية يدرس احتمال رد قانون الإنتخاب وتكتلنا يراجع إمكانية الطعن به

العالم_لبنان

كشف عضو ​تكتل لبنان القوي​ النائب ​آلان عون​، في مداخلة تلفزيونية، أن "رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ استلم ​قانون الانتخاب​ أمس، ويدرس احتمال ردّه وعلى أساسه يبنى على الشيء مقتضاه"، مشيرا الى أن "تكتل لبنان القوي يدرس إمكانية الطعن بقانون الانتخاب أمام ​المجلس الدستوري​، ولا أحد يبحث عن مشكل في البلد لكن هناك أسئلة مشروعة حول سبب تعريض العملية الانتخابية لخطر".

ولفت النائب عون في تصريح تلفزيوني، الى أنه "من وجهة نظرنا نعتبر أن ​المغترب​ يحتاج الى من ينقل وجهة نظره من الإغتراب الى داخل ​البرلمان اللبناني​، وبالتالي كنا نريد إشراك 6 نواب يعبرون عن مشاكلهم وتجاربهم، لكن هذا النقاش انتهى في الوقت الحالي".

وأوضح ردا على سؤال حول ضمانه لمقعده النيابي في الإنتخابات القادمة، أكد آلان عون أن "أحدا لا يضمن مقعده النيابي في لبنان، ومن يقول بأنه يضمن مقعده يقوم باعتداء مسبق على آراء الناخبين"

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