السفارة الايرانية في يريفان: ايران قدمت آلاف الشهداء في طريق مكافحة المخدرات

العالم - ايران

وقالت السفارة الايرانية ردا على اتهامات الرئيس الاذربيجاني الهام علييف الذي زعم بان ايران وارمينيا كانتا تتعاونان في تهريب المخدرات الى اوروبا عبر اراضي جمهورية اذربيجان في منطقة قرة باغ والتي كانت محتلة في حينها من قبل ارمينيا قبل تحريرها: ان الكثير من الدول غير مطلعة على مكافحة ايران الواسعة لتهريب المخدرات.

واكدت السفارة في تعليق لها في الرد على سؤال موجه من قبل وكالة "آرمن برس" الارمينية ان ايران قدمت آلاف الشهداء والجرحى في طريق مكافحة المخدرات، وقالت: انه وفي الرد على اتهامات (الرئيس الاذربيجاني) للجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية ارمينيا في اجتماع القمة للدول المستقلة ذات المصالح المشتركة الذي عقد في 15 اكتوبر، نلفت بان تضحيات الالاف من الشهداء والجرحى خلال العقود الاربعة الماضية تشكل جزءا صغيرا من الجهود المستمرة للجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة الظاهرة المقيتة المخدرات وهو ما تم تاكيده مرارا من قبل المنظمات الدولية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قد فند بقوة مزاعم علييف الغريبة ووصفها بانها مفبركة ولا اساس لها من الصحة على ارض الواقع اطلاقا.

واعتبر طرح مثل هذه الاتهامات الاعلامية بانها تصب فقط في سياق مصالح الكيان الصهيوني الرامية للتاثير على العلاقات الاخوية بين الشعبين الايراني والاذربيجاني.