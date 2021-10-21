العراق.. مفوضية الانتخابات تتحدث عن موعد الإعلان عن أسماء الفائزين

العالم - العراق

وذكر جميل لـNRT إن"مجلس المفوضين يصادق على نتائج الانتخابات بعد إكمال الهيئة القضائية مراجعة نتائج الطعون سواء كان بالرد او القبول".

واضاف أن"الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات ترفع للهيئة القضائية وهي الي تبت بالموضوع وليست المفوضية"، لافتا إلى أنه "بعد اكمال هذه العملية، تعلن المفوضية الاسماء الفائزة بمقاعد البرلمان وترفعها الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها".

واضح جميل أن "عملية المصادقة على أسماء المرشحين الفائزين تحتاج إلى 30 يوما أو أكثر".

ولفت الى انه "لايمكن اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات في جميع المحافظات، لكن اذا تم تشخيص خلل بمركز اقتراع او محطة فمن الممكن إعادة فرزها".