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رئيسي: لن نسمح للصهاينة للمساس بعلاقاتنا مع الدول الجارة

رئيسي: لن نسمح للصهاينة للمساس بعلاقاتنا مع الدول الجارة
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بان العلاقات مع الدول الجارة تعد من السياسات الاساسية للبلاد، ولفت الى ان الدول الاجنبية من خارج المنطقة تسعى وراء مآربها التوسعية ولا تريد الخير للمنطقة، مؤكدا بان طهران لن تسمح للصهاينة للمساس بعلاقتها مع الدول الجارة.

العالم - ايران

يتبع ..

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