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رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام: تبني مجلس الأمن موقف قوى العدوان ليس بجديد وهو بانحيازه الفج والأعمى ساهم في إطالة الصراع

الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

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