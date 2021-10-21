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محمد عبدالسلام: نؤكد أن اليمن ومن موقع الدفاع عن النفس مستمر في صد العدوان وبكل وسيلة دفاعية ممكنة

الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

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