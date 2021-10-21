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ما صلاحيات البرلمان السوداني من أجل الاستجابة لمطالب المتظاهرين؟

الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد طارق ابو شورة مراسل العالم من الخرطوم، بان من أول مطالب المحتجين هو ما يتعلق بمنع التطبيع مع الكيان الصهيوني فمن صلاحيات البرلمان السودان أن يقول المجلس التشريعي كلمته وهو يمثل الشعب السوداني بمنع التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي في القبول أو الرفض.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لتظاهرات"مليونية 21 أكتوبر" في الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، أشار مراسلنا الى عدم وجود محكمة دستورية في القضاء لتفصل فيما يتعلق بشهداء الثورة، حيث في قضية "الشهيد احمد الخير" حكم فيها بالاعدام على 21 شخص ولكن لم يتم التنفيذ بسبب عدم وجود المحكمة الدستورية.

واضاف مراسلنا الى أن الجمهور السوداني يتجمع في شارع الاربعين الرئيسي والبرلمان من اجل المطالبة بالاجماع بالمجلس التشريعي.

وكان قد دعا تجمع المهنيين السودانيين الى تظاهرة مليونية اليوم لفض الشراكة بين العسكر والمدنيين، مطالبا باصلاح المؤسسة العسكرية بإشراف المدنيين.

ودعما لعملية التحول الديمقراطي وفض شراكة الدم بين العسكر والمدنيين، يتظاهر السودانيون بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين الذي اكد في بيان له أن الحكومة الحالية لا تمثل الثورة، وأن الصراع بين اطرافها يدور حول تقسيم المناصب والامتيازات ولا يمت لأهداف الشعب وتطلعاته بشيء.

مطالب المليونية بحسب بيان التجمع، هو وضع السلطة بيد القوى الثورية، واصلاح المؤسسة العسكرية بإشراف المدنيين، وتكوين المجلس التشريعي بالاضافة الى حل المليشيات العسكرية وتصفية النظام السابق.

التظاهرة التي تعهدت الشرطة بحمايتها تأتي بينما يواصل أنصار قوى الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني اعتصامهم امام القصر الجمهوري لليوم الخامس على التوالي.

حيث يطالبون بتنحي الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة في الفترة الانتقالية والالتزام بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكومة كفاءات.

كما خرج متظاهرون في أحياء مختلفة في الخرطوم وأم درمان، مطالبين بمدنية الدولة وإبعاد العسكر عن الحكم.

تطورات جاءت بعدما شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان على الحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني، خلال لقائه وزيرة الشؤون الأفريقية في الخارجية البريطانية فيكي فورد، في العاصمة الخرطوم التي شهدت تكثيف الوفود الدولية تحركاتها فيها لاحتواء الأزمة السياسية في البلاد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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