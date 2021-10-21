الرئیس رئيسي : توسيع التجارة مع دول الجوار من اولوياتنا

العالم- ايران

جاء ذلك في تصريح اية الله رئيسي، اليوم الخميس، خلال استقباله جمعا من رجال الاعمال الايرانيين واصحاب الصادرات المتفوقين في البلاد.

ولفت رئيس الجمهورية، بأن السكينة في اتخاذ القرارات، والانتقال من بيع المواد الخام إلى تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، الى جانب تفقد وتعزيز قطاع النقل البري والسككي والبحري والجوي، وداب المصدرين على حماية سلامة الصادرات والتجارة، وتفعيل الهياكل اللوجستية المتاحة في قطاع الصادرات والتجارة، من جملة القضايا التي تاخذها الحكومة بعين الاعتبار من اجل تسهيل ودعم صادرات البلاد.