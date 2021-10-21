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الرئیس رئيسي : توسيع التجارة مع دول الجوار من اولوياتنا

الرئیس رئيسي : توسيع التجارة مع دول الجوار من اولوياتنا
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" : ان توسيع نطاق التعامل التجاري مع دول الجوار وبلدان المنطقة، من اولويات السياسة الخارجية للحكومة الايرانية الجديدة؛ مبينا ان وزارة الخارجية وضعت خططا وسياسات مناسبة في سياق متابعة وتفعيل هذه الرؤية.

العالم- ايران

جاء ذلك في تصريح اية الله رئيسي، اليوم الخميس، خلال استقباله جمعا من رجال الاعمال الايرانيين واصحاب الصادرات المتفوقين في البلاد.

ولفت رئيس الجمهورية، بأن السكينة في اتخاذ القرارات، والانتقال من بيع المواد الخام إلى تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، الى جانب تفقد وتعزيز قطاع النقل البري والسككي والبحري والجوي، وداب المصدرين على حماية سلامة الصادرات والتجارة، وتفعيل الهياكل اللوجستية المتاحة في قطاع الصادرات والتجارة، من جملة القضايا التي تاخذها الحكومة بعين الاعتبار من اجل تسهيل ودعم صادرات البلاد.

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