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سوريا: تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 مدانا في قضية اشعال الحرائق

سوريا: تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 مدانا في قضية اشعال الحرائق
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة العدل السورية تنفيذ حكم الإعدام بحق "24 مجرما ارتكبوا أعمالا إرهابية عبر إشعال الحرائق، ومعاقبة 11 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة لتخريب المنشآت العامة والخاصة".

العالم - سورية

وقالت الوزارة في بيان: "استنادا لأحكام قانون العقوبات العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، تم يوم أمس تنفيذ حكم الإعدام بـ24 مجرما وذلك لارتكابهم أعمالا إرهابية أدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة. تم تنفيذ حكم الإعدام بعد تصديق الحكم من محكمة النقض وصدور رأي لجنة العفو الخاص بوجوب تنفيذ الحكم بالمحكوم عليهم".

وأضافت: "كما تضمن الحكم معاقبة 11 مجرما بالأشغال الشاقة المؤبدة لارتكابهم أعمالا إرهابية نجم عنها تخريب المنشآت العامة والخاصة والأراضي الزراعية والأحراج عن طريق إضرام النار بالمواد الحارقة وفقا لأحكام المادة 7/1 من قانون مكافحة الإرهاب. وكذلك الحكم على أربعة مجرمين بالأشغال الشاقة المؤقتة للتدخل بالأعمال الإرهابية".

وذكرت بأن "الحكم تضمن أيضا حبس 5 أحداث لمدة تتراوح بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة لارتكابهم هذه الأعمال التي أدت إلى وفاة وتخريب الممتلكات العامة".

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سوريا: تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 مدانا في قضية اشعال الحرائق

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