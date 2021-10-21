بريطانيا توجه تهمة القتل العمد لنجل مسئول صومالى سابق

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وعلى حربي علي (25 عاما) يحمل الجنسية البريطانية، وتم اعتقاله في موقع جريمة القتل، شرقي العاصمة البريطانية لندن الجمعة الماضي، وهو يواجه أيضا تهمة منفصلة بالتحضير لأعمال إرهابية.

وأكد والده، المستشار السابق لحسن علي خيري، رئيس وزراء الصومال السابق، أن نجله هو المشتبه به في تنفيذ الجريمة، وقال في رسالة بالبريد الإلكترونى"في هذه اللحظة الخاصة نمر بموقف مروع وغير مسبوق".

وأعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، أن أميس فارق الحياة متأثرا بالجروح التي أصيب بها إثر تعرضه لعملية طعن داخل الكنيسة الميثودية في لاي أون سي بمقاطعة إسكس شرق إنجلترا.