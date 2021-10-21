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بعد مقتل النائب ديفيد أميس..

بريطانيا توجه تهمة القتل العمد لنجل مسئول صومالى سابق

بريطانيا توجه تهمة القتل العمد لنجل مسئول صومالى سابق
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

قالت النيابة العامة البريطانية إنه تم توجيه تهمة القتل العمد لنجل مسئول صومالى سابق، بعد أن طعن النائب ديفيد أميس مما أدى إلى مقتله الأسبوع الماضى.

العالم ـ أوروبا

وعلى حربي علي (25 عاما) يحمل الجنسية البريطانية، وتم اعتقاله في موقع جريمة القتل، شرقي العاصمة البريطانية لندن الجمعة الماضي، وهو يواجه أيضا تهمة منفصلة بالتحضير لأعمال إرهابية.

وأكد والده، المستشار السابق لحسن علي خيري، رئيس وزراء الصومال السابق، أن نجله هو المشتبه به في تنفيذ الجريمة، وقال في رسالة بالبريد الإلكترونى"في هذه اللحظة الخاصة نمر بموقف مروع وغير مسبوق".

وأعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، أن أميس فارق الحياة متأثرا بالجروح التي أصيب بها إثر تعرضه لعملية طعن داخل الكنيسة الميثودية في لاي أون سي بمقاطعة إسكس شرق إنجلترا.

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بعد مقتل النائب ديفيد أميس.. بريطانيا توجه تهمة القتل العمد لنجل مسئول صومالى سابق

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