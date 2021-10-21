الصحة العراقية توجه تعميما الى مديرياتها بشأن العام الدراسي الجديد

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وتضمن الاعمام قرارات هيأة الرأي في وزارة التربية التي صدرت قبل أيام.

وكانت هيأة رأي التربية قررت إنطلاق العام الدراسي الجديد في الأول من شهر تشرين الثاني لعام 2021، ويكون دوام الطلبة حضورياً لأربعة أيام في الأسبوع ، مع تعليق عطلة يوم السبت.

كما صوتت على قرار انتقال تلاميذ المراحل {الأربعة الأولى} من الدراسة الابتدائية الى المرحلة التي تليها وشمول الطلبة المصابين بمرض "السرطان" بالتقديم على (الانتساب) ، وذلك بعد تقديمهم التقارير الصحية الخاصة بهذه الاصابة والسماح لهم من اداء الامتحانات فقط في نهاية السنة من 100.