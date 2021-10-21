شاهد.. ما هو الحل للأزمة الموجودة في السودان؟

العالم - خاص العالم

وأوضح عاجل خلال مشاركته في تغطية اخبارية لقناة العالم حول تظاهرات مليونية 21 اكتوبر في السودان بأن الدستور عادة يضمن حقوق وواجبات متساوية للمواطن مشيراً الى أن تعزيز القوانين والفيدرالية بين الأقاليم هو ضروري لمعالجة الأزمات.

وأضاف عاجل بأن الأحزاب السياسية في داخل السودان لا تستطيع ان تواجه جذور المشكلة في البلاد حيث كل حزب لديه اهدافه ومصالحه وبعض الأحزاب تعتبر نفسها بديلاً للنظام السابق وبعض الآخر تريد ان تصنع دولة على أساس ايديولوجية عاجزة عن تحقيقها مؤكداً على أنه لا يوجد اي حزب يفكر بتداول سلمي للسلطة في السودان.

وشدد عاجل على أن مفتاح حل الأزمة في السودان هو تعزيز دولة القانون وتداول السلمي للسلطة وما لم يحدث هذا التداول السلمي للسلطة لن تحل الأزمة الحالية في السودان.

وخرجت في العاصمة السودانية الخرطوم تظاهرة تحتَ شعار "مليونية الحادي والعشرين من اكتوبر" للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة، وتسليم السلطة للمدنيين.

ويطالب المتظاهرون بإنهاء الشراكة مع العسكريين، واستكمال الانتقال السلمي الديمقراطي.

وتأتي هذه التظاهرة تلبية لدعوة تجمُّعِ المهنيين السودانيين الذي أكد أنّ الحكومة الحالية لا تمثل الثورة.