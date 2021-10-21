'طالبان': لقاء موسكو كان جيدا والجميع متفق على أن تنعم أفغانستان بأمن دائم

العالم ـ أفغانستان

جاء ذلك في حوار أجراه عبدالسلام حنفي مع "روسيا اليوم". وشدد حنفي على أن "الموقف الروسي جيد وقوي في هذه المنطقة ويمكن له أن يفعل شيء لثبات أمن المنطقة وهذا أمر مهم جدا"، مشيرا إلى "أننا نحن نريد علاقة مثبة مع جميع الدول وأيضا الولايات المتحدة".

وأكد حنفي أن "حقوق الإنسان في أفغانستان الآن موجودة وكل الأشخاص يعملون ولهم حقوق في التعليم والعمل"، وعن التفجيرات التي تحصل، قال: "التفجيرات يمكن أن تحصل في أي من الدول، ولكن نحن مصممون للحفاظ على أمن جميع الأفراد".

وأضاف: "هذه جرائم ترتكب من قبل مجرمين وبعض الذين لديهم اعتقادات متطرفة وليس لهم علاقة بالشريعة، بينما نحن مصممون لإقامة العدل والقانون"، مشددا على أن "الحكومة الموجودة مصممة لإقامة الأمن في جميع أنحاء أفغانستان وممالك الجوار وجميع المناطق، ولا نسمح لأحد أن يستعمل أفغانستان لاستهداف أمن الجوار والدول".

وقال إن "مسألة اللاجئين مهمة جدا، ودون استقرار وثبات دائم يمكن اللجوء من أفغانستان إلى ممالك الجوار خصوصا أوروبا، لهذا يجب على جميع الممالك إقامة ارتباط دائم في أفغانستان".