أردوغان: تركيا ستسترد المال الذي دفعته لأمريكا لشراء طائرات إف-35

العالم ـ تركيا

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، على "تويتر"، اليوم الخميس، عن أردوغان قوله أن هذا المبلغ سيتم استرداده من الولايات المتحدة بكل الأحوال.

وأكد أردوغان أن هناك مباحاثات متواصلة بين أنقرة وواشنطن على مستوى دبلوماسي منخفض، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن هذا الأمر خلال قمة العشرين المقبلة في روما.

وقال أردوغان: "سأتحدث مع بايدن حول ما يجب اتخاذه من خطوات مشتركة بشأن طائرات "إف 35" ولا تنازل عن حقوق تركيا".

وفي فبراير/ شباط الماضي، تعاقدت شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية (SSTEK) التابعة لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، توقيع اتفاقية مع شركة المحاماة الدولية "أرنولد أند بورتر" للحصول على الاستشارات القانونية والاستراتيجية الخاصة بقضية برنامج مقاتلات "إف 35"، الذي تم إخراج تركيا منه.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت استبعاد تركيا من برنامج طائرات إف 35، في 2019 إثر حصول تركيا على منظومة الصواريخ الروسية "إس 400"، في صفقة اعترضت عليها واشنطن وقالت إنها تمثل تهديدا لمقاتلاتها الشبحية، بحسب تقرير عن الطائرة لوكالة "رويترز".