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الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المطالبين بحكم مدني قرب مبنى البرلمان في مدينة أم درمان

الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

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