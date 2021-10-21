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علي تيسير: الامم المتحدة لا تعترف بوجود عدوان خارجي على اليمن وتعتبر ما يجري حربا داخلية

الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

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