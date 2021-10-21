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إيران مؤسسةُ المصطفى للعلومِ والتكنولوجيا في إيران تعلن ترشيحَ خمسةِ علماء مسلمين بجائزةِ المصطفى للعلوم والتكنولوجيا في دورتِها الرابعة

الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

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