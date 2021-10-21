الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

عبدالسلام: قصف صنعاء تم بغطاء بيان مجلس الأمن المنحاز للعدوان

عبدالسلام: قصف صنعاء تم بغطاء بيان مجلس الأمن المنحاز للعدوان
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام، أن قصف مخزن أدوية ومنشآت مدنية أخرى في صنعاء من قبل طيران العدوان تم تحت غطاء بيان مجلس الأمن المنحاز كلياً لقوى العدوان.

العالم - اليمن

وقال عبدالسلام في تغريدة له مساء اليوم الخميس، إن "قصف مخزن أدوية ومنشآت مدنية أخرى في صنعاء تم تحت غطاء بيان مجلس الأمن المنحاز كليا لقوى العدوان".

وأضاف محذراً: "لسوء حظها تنتفخ السعودية بمثل تلك البيانات الهزيلة، وبدلا من إيقاف العدوان والحصار تذهب نحو التصعيد دون أن تحسب عواقب حماقتها".

وكان رئيس الوفد اليمني، اعتبر في وقت سابق اليوم، أن تبني مجلس الأمن موقف قوى العدوان ليس بجديد.

وأشار إلى أن مجلس الأمن "بانحيازه الفج والأعمى منذ أول يوم ساهم في إطالة هذا الصراع كل هذه السنوات"، لافتاً أنه يعطل بنفسه بياناته من أي تأثير إيجابي.

وأكد عبدالسلام أن "اليمن ومن موقع الدفاع عن النفس مستمر في صد العدوان وبكل وسيلة دفاعية ممكنة".

يشار إلى أن مجلس الأمن أصدر أمس الأربعاء، بياناً حمّل فيه صنعاء مسؤولية الأوضاع في اليمن على كافة المستويات، في تجاهل مخزي ومعيب لآلاف الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان على مدى 7 سنوات، والذي اعتبرته السعودية بمثابة ضوء أخضر للتصعيد.

روابط ذات صلة

صنعاء: لا حل سياسياً في اليمن من دون تحييد التدخل الخارجي

سفير صنعاء في سوريا: تفجير دمشق يحمل البصمة الأمريكية

صنعاء تحيي ذكرى الشهيد حسن زيد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزارة الصحة اليمنية تندد قصف مخازن الأدوية من قبل العدوان السعودي

أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية الأوضاع في أفغانستان

فيلم "البطل" للمخرج "اصغر فرهادي" يمثّل السينما الايرانية في اوسكار 2022

خلال لقاءه عبدالحميد الدبيبة... لعمامرة يجدد دعم الجزائر لمبادرة استقرار ليبيا

عبدالسلام: قصف صنعاء تم بغطاء بيان مجلس الأمن المنحاز للعدوان

شراكة مشؤومة بين جعجع والرياض لاشعال حرب اهلية في لبنان