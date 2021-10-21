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عملية نوعية يمنية تستهدف جيزان..مقتل وإصابة أكثر من 35 سعوديا

عملية نوعية يمنية تستهدف جيزان..مقتل وإصابة أكثر من 35 سعوديا
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن استهداف معسكر قوات الواجب في جيزان يوم أمس الأربعاء بخمسة صواريخ باليستية التي استهدفت بدقة مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابض طائرات الأباتشي.

العالم - اليمن

وجاء في بيان العميد سريع حول هذه العملية:"تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من تنفيذ عملية نوعية استهدفت معسكر قوات الواجب بجيزان يوم أمس الأربعاء بخمسة صواريخ باليستية استهدفت مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابض طائرات الأباتشي وكانت الإصابات دقيقة".‏

وتابع العميد سريع:"أسفرت هذه العملية عن مصرع وإصابة أكثر من 35 سعوديا بينهم ضباط وطيارين للطائرات الأباتشي بحسب المعلومات الاستخباراتية.يأتي هذا في سياق الرد على جرائم العدوان وغاراته المتواصلة وحصاره الظالم على بلدنا.".

وأكد العميد سريع:"كلما استمر في تصعيده الجوي وتمادى في غيه وبغيه وحصاره فإن النتائج عليه وخيمة وضرباتنا ستكون مؤلمة وموجعة وواسعة إن شاء الله".

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