عملية نوعية يمنية تستهدف جيزان..مقتل وإصابة أكثر من 35 سعوديا

العالم - اليمن

وجاء في بيان العميد سريع حول هذه العملية:"تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من تنفيذ عملية نوعية استهدفت معسكر قوات الواجب بجيزان يوم أمس الأربعاء بخمسة صواريخ باليستية استهدفت مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابض طائرات الأباتشي وكانت الإصابات دقيقة".‏

وتابع العميد سريع:"أسفرت هذه العملية عن مصرع وإصابة أكثر من 35 سعوديا بينهم ضباط وطيارين للطائرات الأباتشي بحسب المعلومات الاستخباراتية.يأتي هذا في سياق الرد على جرائم العدوان وغاراته المتواصلة وحصاره الظالم على بلدنا.".

وأكد العميد سريع:"كلما استمر في تصعيده الجوي وتمادى في غيه وبغيه وحصاره فإن النتائج عليه وخيمة وضرباتنا ستكون مؤلمة وموجعة وواسعة إن شاء الله".