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العميد يحيى سريع: القوات اليمنية استهدفت مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابض طائرات الأباتشي في معسكر الواجب بـجيزان بـ 5 صواريخ باليستية

الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

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