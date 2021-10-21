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وزارة الصحة اليمنية تندد قصف مخازن الأدوية من قبل العدوان السعودي

وزارة الصحة اليمنية تندد قصف مخازن الأدوية من قبل العدوان السعودي
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الصحة اليمنية اليوم الخميس بشدة جريمة قصف العدوان السعودي الأمريكي لمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية في حي سعوان بمديرية شعوب في العاصمة اليمنية صنعاء.

العالم - اليمن

وأوضحت وزارة الصحة اليمنية في بيان، أن طيران العدوان استهدف بـ 6غارات مخازن للأدوية بحي سعوان، ما أدى إلى تدمير المخازن بصورة كاملة وتلف واحتراق كل الأدوية والمستلزمات الطبية.


واعتبرت هذا الاستهداف جريمة، تأتي في إطار سلسلة جرائم ارتكبها وما يزال تحالف العدوان منذ ما يقارب سبع سنوات، لافتة إلى أن الاستهداف يأتي في وقت يمنع تحالف العدوان الأمريكي السعودي من دخول متطلبات الشعب اليمني الأساسية وفي المقدمة الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية.


وأكد البيان إصرار تحالف العدوان على قتل الشعب اليمني من خلال التسبب في شلل القطاع الصحي، مبيناً أن استمرار العدوان في فرض الحصار ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، انعكس سلباً على القطاع الصحي من خلال توقف تقديم الخدمات الطبية والصحية في بعض الأقسام الحيوية في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية جراء شحة الأدوية ونفاد البعض منها.


وأكدت وزارة الصحة، أن استهداف وقصف الأحياء السكنية والأهداف الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين، مؤشر على استهتار تحالف العدوان ومرتزقته بصحة المدنيين، فضلاً عن أنه يعبر على مدى إصرار تحالف العدوان على قتل المدنيين في ظل استمرار صمت الأمم المتحدة المتشدقة بحقوق الإنسان.


وحمل البيان، الأمم المتحدة مسئولياتها الأخلاقية والقانونية إزاء استهداف العدوان الأمريكي السعودي للمواطنين والأعيان المدنية وارتكاب أبشع المجازر بحق الشعب اليمني بصمتها عن الجرائم السابقة.

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