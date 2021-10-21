أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية الأوضاع في أفغانستان

العالم - قطر

وكشف الديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل في مكتبه بالديوان الأميري، ليز تراس وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد.

وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وتلتقي الوزيرة البريطانية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

ومن أبرز النقاط التي تتناولها اللقاءات التعاون بشأن أفغانستان، والأمن في المنطقة عموماً، بحسب بيان للسفارة البريطانية.

ويتضمن جدول الوزيرة البريطانية، زيارة إلى مجمع بارك فيو الذي يستضيف من غادروا أفغانستان في الأسابيع الأخيرة.