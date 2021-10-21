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ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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العميد يحيى سريع: القوات اليمنية استهدفت مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابض طائرات الأباتشي في معسكر الواجب بـجيزان بـ 5 صواريخ باليستية
البيان الختامي لمؤتمر استقرار ليبيا يجدد التزام الحكومة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ونتائج مؤتمري برلين 1و2 وخارطة الطريق
البيان الختامي لمؤتمر استقرار ليبيا: حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بسيادة ليبيا واستقلالها وبرفضها القاطع للتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية
إيران مؤسسةُ المصطفى للعلومِ والتكنولوجيا في إيران تعلن ترشيحَ خمسةِ علماء مسلمين بجائزةِ المصطفى للعلوم والتكنولوجيا في دورتِها الرابعة
علي تيسير: الامم المتحدة لا تعترف بوجود عدوان خارجي على اليمن وتعتبر ما يجري حربا داخلية
طالب الحسني: إحصاء الارقام من قبل المنظمات الدولية لا يجدي نفعا وعليها أن تسمي الاطراف المعتدية بصورة مباشرة
طالب الحسني اعلامي يمني: تقارير المنظمات المعنية بحقوق الانسان لا تغير من الواقع وتحالف العدوان مازال يمارس أعماله الاجرامية في اليمن
علي تيسير وكيل وزارة حقوق الانسان اليمنية: تقرير اليونسيف حول أطفال اليمن عكس واقعهم المأساوي في ظل العدوان السعودي والحصار
الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المطالبين بحكم مدني قرب مبنى البرلمان في مدينة أم درمان
السودان.. تظاهرات "مليونية 21 أكتوبر" في الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 21-10-2021
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الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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