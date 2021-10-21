شاهد..رسائل الإحتجاجات الشعبية في العاصمة السودانية اليوم

العالم - مراسلون

دلفنا الي داخل مقر الاعتصام لقوي التواثق الوطني التي تطالب بحل الحكومة السودانية وتوسعة المشاركة في الحكم، وذلك امام القصر الرئاسي تزامنا مع ذكرى ثورة اكتوبر.

بعض الشعارات تطالب بإسقاط رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وبعضها يطالب بحكم العسكر والبعض الآخر يطالب بلقمة العيش الكريم .

انطلقت المسيرات في معظم الشوارع الرئيسة وسط هتافات وشعارات تطالب باسقاط العسكر وتسليم رئاسة الحكم للمدنيين وفق الوثيقة الدستورية بعد ان أيقن الثوار ان العسكر يماطل في تنفيذ بنود الوثيقة ليستلم الحكم بعد خنق البلاد اقتصاديًا وامنيا ليحس المواطن ان حل الأزمات في أيدي القوي العسكرية.

وفي ام درمان شمال العاصمة الخرطوم تجمع الثوار امام البرلمان مطالبين بالاسراع في تكوين المجلس التشريعي حتي يتم البت في كل القضايا الداخلية والخارجية.

كما رفضوا رفع الأعلام التي تمثل الاحزاب السودانية باعتبارها جزءا من اسباب الازمات التي حلت بالبلاد والاكتفاء برفع علم السودان فقط.

وحاول الثوار الاعتصام الا ان الشرطة اطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم مما ادي لعدد من الاصابات.

اراد الثوار في ذكرى اكتوبر من العام1964 وهي اول ثورة شعبية في السودان ضد حكم العسكر.

ارادوا ارسال رسالة بأن الشعب السوداني اصابه الملل من تعاقب العسكر على حكم السودان وأن ثلاثين عامًا من الظلم والقتل والفساد في الحكومة السابقة لن تعود مرة اخر ى.

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