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هادي محمدي: المناورات في العادة تتركز على موضوع الجهوزية مقابل كل التحديات وكذلك التجارب على الامكانيات الجديدة

الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

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