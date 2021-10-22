الهجوم على القاعدة الأميركية في سوريا ومعادلة المواجهة

العالم - مع الحدث

أي أبعاد استراتيجية وعسكرية للهجوم على قاعدة التنف الأميركية؟وهل هو بداية لمرحلة المواجهة المباشرة مع الاحتلال الأميركي في سوريا؟وكيف سيؤثر على مسار الإعتداءات الاسرائيلية المتكررة على أراضيها؟ وما الخيارات المتاحة أمام واشنطن بعد اعترافها بالهجوم على قاعدتها؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الباحث السياسي محمد مرتضى، والباحث بالدراسات الإستراتيجية الدكتور حسن حسن، واشكي انصار العضو في الحزب الجمهوري.