وزير الداخلية الايراني يدعو المسؤولين الافغان توفير الامن والمعيشة للشعب

العالم - ايران

وقال وحيدي في افادة صحفية في مدينة مشهد: ينبغي على المسؤولين في افغانستان العمل على توفير الامن لشعبهم ومعالجة هواجسهم المعيشية.

واضاف: طالما دعونا الشعب الافغاني دوما الى عدم المجيء للحدود، وان ايران تقوم بتقديم المساعدات الانسانية لهم داخل اراضيهم داعيا المسؤولين الأفغان الى الالتفات لذلك.

واضاف: بطبيعة الحال فان المهاجرين الذين جاءوا الى حدودنا هم شركاء لنا في الدين ويحظون باحترامنا ونرى من مسؤوليتنا الدينية والاسلامية بذل الجهود لمساعدتهم ولكن من الضروري عدم نزوحهم للحدود الايرانية نظرا للقيود الموجودة.