انفوغرافيك.. إحصائيات جرائم العدوان على اليمن خلال 2400 يوم

العالم-اليمن

وأكد التقرير استشهاد 3875 طفلا يمنيا وجرح 4270 آخرين بالإضافة لاستشهاد 2412 امرأة وجرح 2850 امرأة.

وأضاف التقرير أن طيران العدوان استهدف 15 مطاراً و16 ميناءً و312 محطة ومولد كهرباء، كما استهدف العدوان 558 شبكة ومحطة اتصال و2542 خزاناً ومحطة مياه و1994 منشأة حكومية و5749 طريقاً وجسراً.

ولفت مركز عين الإنسانية إلى أن العدوان السعودي استهدف 398 مصنعاً و365 ناقلة وقود 11549 منشأة تجارية منذ بداية العدوان. مؤكدا أن العدوان دمر 477 مزرعة دجاج ومواشي و8483 وسائل نقل و476 قارب صيد.

وأضاف التقرير أن العدوان دمر 946 مخزن أغذية و405 محطة وقود و689 سوقا و884 شاحنة غذاء خلال 2400 يوم من العدوان. كما استهدف العدوان 579954 منزلاً و180 منشأة جامعية و1478 مسجداً و371 منشأة سياحية و392 مستشفى ومرفقاً صحياً.

كما أكد تقرير مركز عين الإنسانية أن العدوان استهدف 1128 مدرسة ومرفقاً تعليمياً و8326 حقلاً زراعياً و136 منشأة رياضية و250 موقعاً أثرياً و50 منشأة إعلامية.