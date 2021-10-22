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مسؤول يمني: العدوان ومرتزقته يستنزفون ثروات شبوة النفطية

مسؤول يمني: العدوان ومرتزقته يستنزفون ثروات شبوة النفطية
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

اتهم وكيل محافظة شبوة اليمنية الرصاص البكري، سلطات حزب الإصلاح بنهب نفط محافظة شبوة وتحويل سواحل المحافظة إلى ممرات للتهريب الدولية.

العالم-اليمن

وقال البكري في تصريح للمسيرة، الخميس، إن دول تحالف العدوان وأدواتها في شبوة أمعنت في نهب ثروات شبوة النفطية وعمدت إلى تدمير البيئة الزراعية في عدد من المناطق بسبب تهريب النفط ونقله عبر أنبوب متهالك كان خارج الجاهزية منذ سنوات.

وذكر أن سلطات حزب الإصلاح في شبوة وتحالف العدوان الإماراتي والسعودي نهبوا أكثر من 40 مليون برميل من الصادرات النفطية خلال السنوات الماضية.

ووصف وكيل محافظة شبوة، ما يحدث من نهب وتهريب للنفط من سواحل المحافظة وتحديداً ميناء النشيمة بالجريمة الاقتصادية الجسيمة والمنظمة.

ودعا الرصاص البكري، أحرار شبوة إلى وقف عمليات تهريب النفط ووقف استخدام سواحل المحافظة وموانئها ممرات تهريب لشبكات المافيا الدولية.

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