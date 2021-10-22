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الامن العراقي يطيح بمسؤول نقل عوائل "داعش" من مخيم الهول السوري الى العراق

الامن العراقي يطيح بمسؤول نقل عوائل
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

أطاحت مفارز الاستخبارات العسكرية، الخميس، بمسؤول نقل عوائل داعش من مخيم الهول السوري الى العراق.

العالم - العراق

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان انه "من خلال المتابعة المستمرة وتحديد تحركاته واماكن تواجده، واستنادا الى معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية لشعبة استخبارات الفرقة ٢٠ من مفاصل المديرية في قيادة عمليات غرب نينوى".

واضافت و"التي أكدت تواجد احد الاهداف المهمة المطلوبة للمديرية في منطقة مجمع الجغيفي بقضاء سنجار غربي نينوى، وهو الارهابي المسؤول عن نقل عوائل عناصر عصابات داعش الإرهابية من مخيم الهول في سوريا الى الاراضي العراقية عن طريق التهريب وتزوير المستمسكات".

واشارت الى "توجه المفارز الاستخبارية وقوة من الفوج الثالث في لواء المشاة ٤٣ على ضوء المعلومات نحو الهدف ونصب كمين محكم له ومحاصرته والقاء القبض عليه، وتسليمه لجهة الطلب".

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الامن العراقي يطيح بمسؤول نقل عوائل "داعش" من مخيم الهول السوري الى العراق

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