شاهد.. استمرار عملية تسوية الاوضاع في محافظة درعا السورية

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من بصر الحرير محطة جديدة بريف محافظة درعا الشرقي تنضم لقطار المصالحات لتسوية أوضاع عشرات المطلوبين والمسلحين وتسليم سلاحهم في إطار سعي الدولة السورية لتوسيع مساحات سيطرتها بمحافظة درعا جنوب سوريا.



الأمان والاستقرار أسمى مايسعى له اهالي حوران وبلدات بصر الحرير وحولها التي شملتها الإتفاق آملين عودتهم لحياتهم الطبيعية كما كانت قبيل عام ألفين وإحدى عشر.



يبقى نجاح هذه التسويات مقترنٌ بوعي المجتمع وضرورة نزع السلاح الذي تسعى الدولة السورية جاهدة لحصره بيد الجيش العربي السوري.

دخول بلدات بصر الحرير ومليحة العطش بريف درعا الشرقي لركب المصالحات الوطنية يعتبر خطوة هامة لتعزيز الأمان بكامل الريف الشرقي للمحافظة كون هذه البلدات بوابة لمنطقة لجات التي تعتبر ملاذاً لبقايا المجموعات المسلحة في الجنوب.