الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصر: السعودية أضافت 4 عقوبات للمخالفين من أصحاب الأعمال

مصر: السعودية أضافت 4 عقوبات للمخالفين من أصحاب الأعمال
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، قرارا بإضافة 4 عقوبات جديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات إلى نظام العمل السعودي، وفق وزارة القوى العاملة المصرية.

العالم-مصر

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة المصري، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض جاء فيه أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد سليمان الراجحي، أصدر قرارا بإضافة 4 عقوبات جديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في نظام العمل السعودي.

وأوضح التقرير أن أول هذه العقوبات الجديدة بوصف المخالفة "تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة".

أما المخالفة الثانية فهي عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين، والمخالفة الثالثة فهي عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة.

والمخالفة الرابعة هي مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة.

المصدر: المصري اليوم

روابط ذات صلة

مصر تسجل 877 إصابة بفيروس كورونا و47 وفاة

مصر: مصرع 19 شخصا في تصادم سيارة نقل بحافلة على الطريق الأوسطي

أول سفير مصري في قطر بعد الأزمة الخليجية يسلم أوراق اعتماده

مصر... حقيقة وفاة الفنان عادل إمام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة المصرية تسجل 883 إصابة و46 وفاة جديدة بكورونا

الكويت.. ضبط 50 ألف حبة كبتاغون بتفتيش شاحنة قادمة من العراق

سعيّد: لإطلاق حوار وطني في تونس لا يشمل من استولى على الأموال

مصر.. تغريم أمريكي في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة

الامن العراقي يطيح بمسؤول نقل عوائل "داعش" من مخيم الهول السوري الى العراق

مصر: السعودية أضافت 4 عقوبات للمخالفين من أصحاب الأعمال