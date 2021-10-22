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مصر.. تغريم أمريكي في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة

مصر.. تغريم أمريكي في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

تقدم مالك زورق سياحي يرفع العلم الأمريكي بطلب لجهاز شؤون البيئة المصري للتصالح وسداد قيمة التعويض، في واقعة تحطيم المركب مساحة كبيرة من الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.

العالم-مصر

وقضت محكمة جنح مستأنف الغردقة بتغريم مالك مركب سياحي يعمل في الرحلات البحرية والغوص في واقعة اصطدامه وجنوحه وتحطيمه مساحة كبيرة من الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر شمال الغردقة بالقرب من جزيرة طوال بمبلغ مالي قدره 109 آلاف دولار.

وكانت إدارة محميات البحر الأحمر حررت بلاغا ضد مالك المركب سياحي الذي يحمل العلم الأمريكي ويعمل في الرحلات السياحية وقدر التقرير البيئي للمعاينة للشعاب المرجانية ما يعادل 109 آلاف دولار قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بالشعاب المرجانية بمنطقة جزيرة طوال شمال الغردقة.

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