مصر.. تغريم أمريكي في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة

العالم-مصر

وقضت محكمة جنح مستأنف الغردقة بتغريم مالك مركب سياحي يعمل في الرحلات البحرية والغوص في واقعة اصطدامه وجنوحه وتحطيمه مساحة كبيرة من الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر شمال الغردقة بالقرب من جزيرة طوال بمبلغ مالي قدره 109 آلاف دولار.

وكانت إدارة محميات البحر الأحمر حررت بلاغا ضد مالك المركب سياحي الذي يحمل العلم الأمريكي ويعمل في الرحلات السياحية وقدر التقرير البيئي للمعاينة للشعاب المرجانية ما يعادل 109 آلاف دولار قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بالشعاب المرجانية بمنطقة جزيرة طوال شمال الغردقة.