الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قطر تلزم أصحاب العمل بتوفير تأمين صحي للوافدين وأسرهم

قطر تلزم أصحاب العمل بتوفير تأمين صحي للوافدين وأسرهم
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول قطري كبير إن جهات العمل في البلاد ستكون ملزمة بتوفير تأمين صحي للعمال والموظفين الوافدين وأسرهم، بموجب قانون جديد أصدره أمير البلاد.

العالم-قطر

ولدى قطر عدد ضخم من العمالة الوافدة، وفي الوقت الحالي، يمكن للمقيمين الأجانب والزوار الحصول على رعاية صحية أساسية مجانا بدفع قيمة رمزية مقابل بطاقة صحية حكومية ولا تلزم جهات التوظيف بتقديم أي تأمين صحي إضافي خاص للعاملين فيها.

وقالت وزارة الصحة العامة في قطر في البيان الصادر الأربعاء: "بناء على القانون الجديد، سيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين لها، والذي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم".

ويسري القانون الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية أمس الخميس، بعد ستة أشهر من نشره في الصحيفة الرسمية، ولم تذكر السلطات سبب هذه الخطوة.

كما يلزم القانون الجديد جميع الزائرين لقطر بشراء خطة تأمين صحي تغطيهم أثناء وجودهم في البلاد التي ستستضيف العام المقبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

المصدر: رويترز

تصنيف :

روابط ذات صلة

أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية الأوضاع في أفغانستان

سفير قطر بمصر: نرغب بزيادة الاستثمارات وإزالة أي عقبات

كبير مساعدي الخارجية الإيرانية يلتقي المبعوث القطري إلى سوريا

أول سفير مصري في قطر بعد الأزمة الخليجية يسلم أوراق اعتماده

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الامريكي يهدد الصين.. مستعدون للدفاع عن تايوان!

مباحثات امريكية قطرية لتعزيز العلاقات العسكرية

الحركة الأسيرة تعلن انتهاء إضراب أسرى حركة الجهاد الإسلامي

قطر تلزم أصحاب العمل بتوفير تأمين صحي للوافدين وأسرهم

ضمن جولاته في المحافظات الايرانية الرئيس رئيسي يصل اردبيل ويدعو لتوظيف امكانياتها من أجل تنميتها

بينيت إلى سوتشي للقاء بوتين