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ضمن جولاته في المحافظات الايرانية

الرئيس رئيسي يصل اردبيل ويدعو لتوظيف امكانياتها من أجل تنميتها

الرئيس رئيسي يصل اردبيل ويدعو لتوظيف امكانياتها من أجل تنميتها
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله ابراهيم رئيسي، ضرورة توظيف جميع الإمكانيات الزراعية والسياحية المتوفرة في محافظة أردبيل (شمال غربي البلاد) من أجل تحقيق التنمية بالمحافظة.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح له فور وصوله مطار بارس آباد مُغان بمحافظة أردبيل، صباح اليوم الجمعة، في ثامن زيارة له ضمن جولته التفقدية للمحافظات بعد توليه الرئاسة.

ونوه رئيسي الى تحديد الإمكانيات المتوفرة في محافظة أردبيل من قبل المسؤولين والخبراء المحليين بالمحافظة وأضاف: "لدينا خطط قصيرة وطويلة المدى لتنمية المحافظة في هذه القطاعات".

وأعرب عن أمله في حدوث تغيير ملحوظ في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعات التحويلية بالمحافظة من خلال تنفيذ هذه الخطط.

ويتضمن جدول أعمال زيارة رئيسي الى محافظة أردبيل، تفقد العديد من المشاريع التنموية، واجراء لقاء مع ممثلي الشرائح المختلفة، وحضور اجتماع المجلس الإداري بالمحافظة.

ويرافق رئيسي في هذه الزيارة إلى أردبيل التي تستغرق يوما واحدا، وفد من أعضاء مجلس الوزراء الثالث عشر، يضم كلا من وزراء التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة، والطرق واعمار المدن، والثقافة والإرشاد الإسلامي، والجهاد الزراعي، والطاقة، والتعاون والعمل والرخاء الإجتماعي، والإقتصاد، ومساعد الرئيس للتنمية الريفية، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية.

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ضمن جولاته في المحافظات الايرانية الرئيس رئيسي يصل اردبيل ويدعو لتوظيف امكانياتها من أجل تنميتها

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