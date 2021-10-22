بينيت إلى سوتشي للقاء بوتين

العالم - الاحتلال

وقال مسؤول صهيوني مطّلع على الزيارة لـصحيفة هآرتس العبرية إنّ هدفها الأساس هو بناء ’’علاقات وطيدة بين بينيت وبوتين، والإيضاح أن تبادل السلطة في إسرائيل لن يضرّ بالعلاقات والتعاون بين تل أبيب وموسكو‘‘.

وذكر مسؤول إسرائيلي أنه من المحتمل أن تطرح روسيا خلال الاجتماعات موضوع أملاك الكنيسة الروسية.

وسيشارك في اللقاء، من الجانب الإسرائيلي، وزير الإسكان، إلكين، الذي بالإضافة إلى قيامه بمهام المترجم، ساهم في بلورة علاقة شخصية قوية بين بوتين ونتنياهو، وشارك في كافة اجتماعاتهما خلال السنوات الماضية.