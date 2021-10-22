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مصادر فلسطينية: حكومة الاحتلال الاسرائيلي تصادق على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

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