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الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة: سنبقى السند الصلب والدرع الحصين لأسرانا الأبطال وسيف شعبنا ومقدساتنا في صراعنا الممتد مع العدو

الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

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