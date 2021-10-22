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شاهد..ماذا ستكون تداعيات قصف قاعدة التنف؟

الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر الباحث السیاسی محمد مرتضى قصف قاعدة التنف الاميركية بمثابة رد على العقل المدبر والمخطط للاعتداء الاسرائيلي على مدينة تدمر السورية.

العالم - خاص بالعالم

وقال مرتضى في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان: قصف القواعد العسكرية ليس فقط المأهولة انما الفارغة، يعد خط احمر لدى اميركا، ولكن مثلما ابتعلت اميركا استهداف قاعدة عين الاسد ستبتلع استهداف قاعدة التنف، ولن ترد على هذا القصف.

واضاف:ان استهداف قاعدة التنف الاميركية يحمل رسالة متعددة الاوجه، لان قاعدة التنف تعتبر رمز الاحتلال الاميركي في سوريا،مشيرا الىان قاعدة التنف هي رمز للاعتداءات الاسرائيلية، لان اكثر الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا كانت تاتي عبر اجواء هذه القاعدة لانها محمية جوياً من اميركا.

وكشف مرتضى عن ان قاعدة التنف هي قاعدة لحماية الارهابيين، لان كل العمليات الارهابية التي تحصل في سوريا تنطلق من هذه القاعدة، حيث المسلحين يخرجون منها للقيام بعمليات ارهابية ضد الجيش السوري وضد المدنيين السوريين ومن ثم يعودون اليها.

ولفت مرتضى الى ان الاعتداء الاسرائيلي على تدمر، تم بحماية اميركية من خلال قاعدة التنف لذا الرد على هذا الاعتداء لم يستهدف الاحتلال الاسرائيلي، انما استهدف العقل المدبر والمخطط والحامي لهذا الاعتداء، موكدا ان الاحتلال الاسرائيلي مهما كبر او صغر يبقى ادوات بيد الاميركان من اجل خدمة مصالحهم في المنطقة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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