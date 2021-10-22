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روسيا .. حريق في مصنع متفجرات والغموض يكتنف مصير الكثيرين

روسيا .. حريق في مصنع متفجرات والغموض يكتنف مصير الكثيرين
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

قتل 7 أشخاص وفقد 9 آخرون في حريق مصنع لإنتاج متفجرات في منطقة ريازان في وسط روسيا.

العالم - روسيا

وذكرت وزارة الحالات الطارئة الروسية، اليوم الجمعة في بيان أن "حريقا اندلع بعد عملية تقنية"، موضحة أن "7 أشخاص قتلوا ونقل واحد إلى المستشفى وما زال مصير 9 آخرين غير معروف".

وأضافت الوزارة أن أكثر من 170 فردا من فرق الإطفاء موجودون في الموقع.

ووقع الحادث في مصنع لتصنيع المتفجرات الصناعية المعدة للاستخدام المدني، بحسب المصدر نفسه.

وأضافت الوزارة "ليس هناك ما يشكل تهديدا لسكان" البلدات المجاورة.

ونجم الحريق عن "انتهاك للعمليات التكنولوجية ومعايير السلامة"، وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس عن مصدر أمني.

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