شاهد..مآرب اميركا من احتلالها قاعدة التنف السورية

العالم - خاص بالعالم

وقال حسن في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية: ان قاعدة التنف منذ ان احتلتها اميركا كانت قاعدة لتدريب الجماعات الارهابية، ومن ثم تغطي اميركا احتلالها لدول المنطقة تحت مسمى محاربة الاهارب.

واضاف: ان ما منح الاميركان جواز التواجد في التنف السورية او باقي المنطقة هو قانون العنجهية والبلطجة الذي تتبعه.

واوضح حسن ان نقطة ضف اميركارغم كل القوة التي تمتلكها هي المواجهة المفتوحة لانها تعني تكلفة وخاصة التكلفة البشرية، لذا قصف قاعدة التنف فتح عليها ابواب المواجهة المفتوحة وهذا ما تخشها.

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