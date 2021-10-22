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حركة الجهاد الإسلامي: لقد أثبتت كل التجارب أن العدو لن يجرؤ على المساس بالأسرى طالما أن خلفهم شعب ومقاومة في أتم استعداد للتضحية

الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

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